Marco Bezzecchi | Giornata positiva mancava qualcosa per il podio

Al termine della Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2026, si è imposto Marc Marquez, aggiudicandosi la vittoria. Marco Bezzecchi ha dichiarato che la giornata è stata positiva, anche se sentiva di mancare qualcosa per arrivare sul podio. La gara ha visto anche altri piloti protagonisti, e questa è la seconda tappa del campionato mondiale 2026.

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito di Goiania dedicato ad Ayrton Senna, risolti i problemi sul rettilineo, la spagnolo ha dato dimostrazione della sua esperienza conquistando un successo importante soprattutto in vista della gara lunga di domani. Il campione del mondo in carica, dopo un inizio di studio, ha preso il ritmo giusto e nel finale ha sorpassato Fabio di Giannantonio, secondo all’arrivo (+0.213). Completa il podio l’Aprilia di Jorge Martin (+3.587) che ritrova un risultato importante dopo periodi negativi. Lo spagnolo ha sfruttato un errore di Marco Bezzecchi, solo quarto al traguardo (+4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Giornata positiva, mancava qualcosa per il podio” Articoli correlati MotoGP, Marco Bezzecchi: “Giornata positiva, mancava qualcosa per il podio”Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Leggi anche: Lukas Hofer intramontabile: “Il podio che mi mancava in 16 anni” Tutto quello che riguarda Marco Bezzecchi Discussioni sull' argomento Marco Bezzecchi affronta sfide imprevedibili nel circuito brasiliano: cosa aspetta la stella?; Marco Bezzecchi affronta una prova cruciale nella corsa al titolo: riuscirà a gestire la pressione?. MotoGP, Bezzecchi: Nella Sprint mi è mancato il passo per il podioMotoGP: E' stata comunque una giornata positiva se si pensa che venerdì pomeriggio ero 20°. La gomma per il GP? Non ho ancora deciso, ma credo che la soft possa resistere. In generale sono fiducioso ... gpone.com MotoGP | GP Brasile Sprint Race, Bezzecchi: Volevo il podioMotoGP Brasile Aprilia Racing - Marco Bezzecchi chiude al quarto posto la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, al termine di una gara più complessa di quanto racconti il risultato finale. Sul trac ... motograndprix.motorionline.com Marc Marquez (Ducati) ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Goiania, lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente t facebook Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position nel weekend della MotoGp in Brasile nell'Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione d x.com