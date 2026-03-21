Marc Marquez | Vincere la Sprint in Brasile era importante ma non mi sento al top sulla Ducati

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race di Goiânia, in Brasile, seconda tappa del Mondiale 2026 di MotoGP. Nonostante la vittoria, il pilota ha dichiarato di non sentirsi ancora al massimo sulla Ducati, anche se per lui era importante conquistare questa gara. La corsa si è svolta sulla pista di Goiânia, con Marquez che ha concluso in prima posizione.

Marc Marquez da campione si è imposto nella Sprint Race di Goiânia (Brasile), secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, sulla Ducati ufficiale, ha dato una dimostrazione delle sue grandi qualità, andandosi a prendere un successo significativo dopo quanto accaduto in Thailandia. Marquez è riuscito a venir fuori nella seconda parte della Sprint, andando a riprendere un eccellente Fabio Di Giannantonio, che si è giocato la carta della fuga sulla Ducati VR46. Bravo l’iberico a chiudere nelle ultime tornate, precedendo il pilota romano e un redivivo Jorge Martin (Aprilia). Quarta piazza per Marco Bezzecchi sull’altra moto di Noale e ottavo Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez: “Vincere la Sprint in Brasile era importante, ma non mi sento al top sulla Ducati” Articoli correlati Leggi anche: Ducati: Marc Marquez potrebbe non esprimere il suo massimo potenziale in Brasile. Milan, De Winter: “Oggi l’importante era vincere. Mi sento bene, cerco di…”Koni De Winter, giocatore rossonero, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di 'MilanTV' al termine di Cremonese-Milan, partita... Contenuti e approfondimenti su Marc Marquez Temi più discussi: Marc Marquez shock: pronto al ritiro, ma ad un sola condizione; MotoGP 2026. Marc Marquez: Adesso prima di sorpassare ci penseremo bene...; MotoGp, dopo Buriram i bookmaker non cambiano idea: Marc Marquez resta il favorito per il Motomondiale, ma Aprilia e Acosta accorciano; MotoGP - Marc Márquez individua molti ostacoli a Goiânia. La Ducati torna a vincere: Sprint Race del Brasile a Marc Marquez, battuto Fabio Di GiannantonioIl duello tra Ducati va a Marc Marquez, almeno nel sabato di Goiania: Fabio Di Giannantonio precede le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. msn.com Marc Marquez: Vincere la Sprint in Brasile era importante, ma non mi sento al top sulla DucatiMarc Marquez da campione si è imposto nella Sprint Race di Goiânia (Brasile), secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Il campione del mondo in ... oasport.it MOTOGP | Marc Marquez vince la sprint in Brasile, secondo Di Giannantonio. Dietro alle Ducati ci sono le Aprilia di Martin e Bezzecchi #ANSA x.com MOTOGP | Marc Marquez vince la sprint in Brasile, 2/o Di Giannantonio. Dietro alle Ducati ci sono le Aprilia di Martin e Bezzecchi #ANSA facebook