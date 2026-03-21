Un video condiviso su Instagram da Nicola Carraro mostra il marito di Mara Venier mentre muove scatoloni, piatti e letti, segnalando un trasloco prossimo. Il filmato ha suscitato l’attenzione dei fan, che hanno commentato il contenuto e mostrato curiosità riguardo ai cambiamenti in corso nella vita della conduttrice. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito nel video, lasciando spazio alle interpretazioni.

Un video pubblicato da Nicola Carraro su Instagram ha acceso la curiosità dei fan: scatoloni, piatti e letti in movimento, con il marito di Mara Venier che annuncia un trasloco imminente. La coppia, da anni punto di riferimento del quartiere ebraico di Roma, ha sempre condiviso scorci del loro lussuoso attico, ma stavolta qualcosa sembra cambiare. Tra domande, ipotesi e qualche sorriso, i fan cercano di capire dove finirà il loro rifugio romano. Trasloco a Roma: le parole di Nicola Carraro. Da anni, l’attico di Mara Venier e Nicola Carraro domina il quartiere ebraico con una vista spettacolare su San Pietro e la città eterna. I social della coppia hanno spesso regalato scorci del loro nido elegante, luogo di incontri con amici e personaggi dello spettacolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mara Venier e il marito, il video che preoccupa i fan: cosa succede

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