Mannoia sbaglia | chiede di votare prima dell’apertura

Nel marzo 2026, la cantante Fiorella Mannoia ha suscitato polemiche dopo aver chiesto ai suoi follower se avessero già votato, ignorando che le urne erano ancora chiuse. L’episodio si è verificato in un pomeriggio e ha attirato l’attenzione dei media. Si tratta di un errore evidente, considerando che il voto non era ancora possibile in quel momento.

È un pomeriggio di marzo del 2026 che si trasforma in una pagina nera per la celebre cantante Fiorella Mannoia, la quale ha commesso un errore clamoroso chiedendo ai suoi follower se avessero già esercitato il diritto di voto. La confusione nasce dal fatto che i seggi elettorali non sono ancora aperti oggi, sabato 21 marzo, ma diventeranno accessibili solo nei giorni successivi, rendendo la sua domanda temporalmente impossibile da soddisfare. L'incidente è esploso sui social network dopo che l'a . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mannoia sbaglia: chiede di votare prima dell’apertura Articoli correlati Due nuovi ambulatori medici al posto dell'ex ufficio turistico del lido: l'apertura prima dell'estate“Gli ambulatori saranno aperti tutto l'anno – spiega l'assessora alle Politiche per la salute, Roberta Mazzoni –. Variante di Casaalpusterlengo, possibile apertura parziale prima dell’estate: “Passo decisivo per viabilità”Casalpusterlengo (Lodi), 22 gennaio 2026 – Parte della variante di Casalpusterlengo potrebbe aprire prima dell’estate.