Mannocchi e Guzzanti | guerre malattia e vita in Confessione

Sabato 21 marzo 2026 alle 20:44, Peter Gomez condurrà una nuova puntata de La Confessione su Rai 3. Mannocchi e Guzzanti sono i protagonisti di un episodio che affronta temi come guerre, malattia e vita. La trasmissione si propone di raccontare storie e fatti legati a questi argomenti, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri su questioni di attualità.

Sabato 21 marzo 2026, alle ore 20:44, Peter Gomez torna su Rai 3 con una nuova puntata de La Confessione. In questa edizione, il conduttore ospita due figure di spicco del italiano: la giornalista Francesca Mannocchi e l’attrice Caterina Guzzanti. L’incontro si svolge nell’access prime time, proponendo un dialogo che va oltre le semplici interviste biografiche per toccare temi profondi legati alla vita personale e professionale degli ospiti. L’appuntamento promette di esplorare le vicende umane dietro i nomi noti, offrendo uno spazio dove le confessioni diventano strumenti di riflessione collettiva. La scelta dei temi trattati rivela un’intenzione precisa: collegare le esperienze individuali a questioni sociali più ampie, come la gestione della malattia o le dinamiche familiari nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mannocchi e Guzzanti: guerre, malattia e vita in Confessione Articoli correlati Peter Gomez confessa Francesca Mannocchi e Caterina GuzzantiClassifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27... Ecco chi ha salvato la vita ad Angelina Mango durante la malattia: la confessione è struggenteDopo un lungo silenzio durato un anno e mezzo, Angelina Mango è tornata sotto i riflettori con una consapevolezza nuova. Contenuti e approfondimenti su Mannocchi e Guzzanti guerre malattia e... Argomenti discussi: RAI 3 * LA CONFESSIONE - 21/03 (20.15) : FRANCESCA MANNOCCHI OSPITE, CATERINA GUZZANTI SEGUIRÀ / GIORNALISTA DI GUERRA E SCLEROSI MULTIPLA, ATTRICE E FAMIGLIA (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING. La Confessione, anticipazioni di stasera sabato 21 marzo. Ospiti Francesca Mannocchi e Caterina GuzzantiGiornalista esperta di migrazioni e conflitti, inviata in molteplici teatri di guerra, dall'Afghanistan al Libano, da Israele alla Siria, Mannocchi racconterà la sua carriera sin dagli esordi, il rapp ... corrieredellumbria.it Francesca Mannocchi e Caterina Guzzanti a La Confessione su Rai 3Stasera alle 20:00 su Rai 3 torna il programma La Confessione con Peter Gomez. Ospiti, Francesca Mannocchi e Caterina Guzzanti. corrierenazionale.it