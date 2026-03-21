Mani legate del pm contro la mafia? Falsità spacciata dal fronte del No

Il pubblico ministero avrà accesso agli stessi strumenti investigativi e processuali, secondo quanto affermato. Il Consiglio superiore della magistratura, organismo costituzionale, è gestito dall’Associazione nazionale magistrati, considerata da alcuni parte di un’associazione privata. La questione delle limitazioni alle funzioni del pm viene discussa nel contesto delle recenti polemiche sui poteri e l’indipendenza della magistratura.

Il pubblico ministero avrà a disposizione gli stessi strumenti investigativi e processuali. Il Csm è un organo costituzionale gestito da un’associazione privata, l’Anm: è ormai urgente liberarlo dal giogo delle correnti. Ex pm antiterrorismo di Torino Da magistrato che ha svolto per 40 anni la funzione di pubblico ministero, sono fermamente convinto che la riforma costituzionale sulla quale si dovrà esprimere il voto confermativo o no i prossimi 22 e 23 marzo non sia contro la magistratura, né una riforma con connotazioni politiche. Separare le carriere del pubblico ministero e del giudice è una necessità fisiologica. Svolgono compiti completamente diversi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Sicurezza Comportamentale. . "Testa Sotto, Mani Legate" Chiudere gli occhi non ferma il rischio. Ogni pericolo ignorato è una bomba a orologeria, ma quanti preferiscono il silenzio alla verità Questa canzone è un grido di ribellione contro l’indiffere facebook