Un uomo di 51 anni è deceduto nel Veronese dopo aver soffocato mentre stava mangiando un croissant. L’incidente è avvenuto davanti ai familiari, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. La vicenda si è conclusa con il decesso poco dopo l’incidente.

Dramma nel Veronese, dove un uomo di 51 anni è morto dopo aver soffocato mentre mangiava un croissant. La tragedia è avvenuta a San Martino Buonalbergo, sotto gli occhi dei familiari che erano con lui in auto al momento del malore. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha iniziato improvvisamente ad accusare gravi difficoltà respiratorie mentre stava mangiando. I parenti hanno immediatamente cercato aiuto, fermandosi nei pressi di una farmacia lungo la strada. I soccorsi e i tentativi di rianimazione. Il personale della farmacia è intervenuto tempestivamente, tentando di salvare l’uomo anche con l’uso del defibrillatore. Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni del 51enne sono apparse subito molto critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mangia un croissant, poi la tragedia. E’ successo davanti ai familiari!

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