Un uomo di 51 anni è deceduto questa mattina a San Martino Buonalbergo durante un pasto in auto. Mentre stava mangiando un croissant, si è verificato un incidente che ha portato alla sua morte per soffocamento davanti alla famiglia. La vicenda si è svolta nel corso della mattinata di sabato 21 marzo.

SAN MARTINO BUONALBERGO - Un 51enne è morto soffocato mentre stava mangiando un croissant questa mattina, sabato 21 marzo, a San Martino Buonalbergo. L'uomo ha morso la brioche mentre era in auto con due famigliari e ha subito accusato dei problemi respiratori. Disperata la ricerca di soccorsi da parte di chi era con lui che ha lanciato un sos alla farmacia che si trovava lungo la strada. I soccorsi I dipendenti della farmacia hanno provato a rianimare il 51enne anche con l'ausilio di un defibrillatore ma, nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'è stato niente da fare. I sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto, hanno accertato che l'uomo aveva le vie respiratorie bloccate da un residuo di croissant. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mangia un croissant in auto e muore soffocato davanti alla sua famiglia

Articoli correlati

Leggi anche: Partecipa a una gara a chi mangia anguria più velocemente, muore soffocato davanti alla moglie

Bimbo di 5 anni muore soffocato da boccone mentre mangia in casa: tragedia davanti ai genitori a CagliariI genitori hanno provato ad aiutarlo nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza e i medici poi hanno tentato di rianimare il bambino per oltre 40 minuti...

Aggiornamenti e notizie su Mangia un croissant in auto e muore...

Discussioni sull' argomento Dramma a San Martino: ha un malore mentre mangia un croissant, muore 51enne; VIDEO - Festa del Papà: quest'anno il regalo si mangia (e si beve!) alla Gelateria Via Mazzini di Alpignano.

Mangia un croissant in auto e muore soffocato davanti alla sua famigliaSAN MARTINO BUONALBERGO - Un 51enne è morto mentre stava mangiando un croissant questa mattina, sabato 21 marzo, a San Martino Buonalbergo. L'uomo ha morso la brioche ... ilgazzettino.it

Le pillole di galateo di Petra e Carlo: come si mangia il croissantDalle eleganti colazioni di Londra, Petra e Carlo spiegano come si mangia correttamente un croissant secondo il galateo, tra stile e buone maniere. panorama.it

CREMA AL LIMONE Facile e golosa! Così buona che si mangia a cucchiaiate, è perfetta per dolci al bicchiere o per farcire le torte Più buona di quella della pasticceria facebook

"Si mangia con le mani e si servono 13 piatti": il rito della tavola di San Giuseppe in Molise - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com