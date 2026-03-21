Andrea Manfroni, rappresentante della lista Costruttori di Politica e membro della minoranza del Partito Democratico di San Benedetto, ha commentato la posizione del suo gruppo in merito alle alleanze. Dopo la conferenza stampa del centrosinistra, ha affermato che non c’è nessuna chiusura su Fede e che, qualora Fede decidesse di ampliare la coalizione, loro saranno presenti.

"Se Fede allargherà la coalizione noi ci saremo". Andrea Manfroni, primo promotore della lista Costruttori di Politica e riferimento dell’attuale minoranza del Partito Democratico di San Benedetto, interviene dopo la conferenza stampa del centrosinistra per chiarire la posizione della sua area. Il messaggio è netto: nessuna chiusura pregiudiziale sul candidato sindaco, ma la richiesta di un allargamento reale della coalizione per rendere la proposta competitiva alle prossime elezioni comunali. "Noi non abbiamo mai detto alcun no, abbiamo detto sempre sì, partendo dalla politica e mai dai personalismi, mossi esclusivamente dalla voglia di dare un governo diverso alla nostra comunità, stabile, progressista, ampio e rappresentativo", afferma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manfroni: "Non c’è nessuna chiusura su Fede"

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