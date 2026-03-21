Nel settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932 si prepara un nuovo turno di campionato e questa volta la squadra ospiterà la Reggina al Miramare. La sfida si svolgerà in una data ancora da definire e coinvolgerà i giovani calciatori delle rispettive società. L'incontro rappresenta una delle tappe della stagione per il settore giovanile della società pugliese.

?Nuovo turno di campionato per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932. Turno di riposo per l'Under 15, mentre Under 19 e Under 17 saranno impegnate contro le attuali capolista dei rispettivi gironi.?Si parte domani, sabato 21 marzo, alle ore 15:30, con l’Under 19 che ospiterà la Reggina allo stadio “Miramare” per la 27ª giornata. Il Manfredonia, a quota 20 punti, cerca il riscatto dopo lo stop di Fasano. Di fronte i calabresi, primi in classifica con 56 punti, che tornano in campo dopo il turno di riposo.?Domenica 22 marzo, alle ore 09:30, sarà la volta dell’Under 17 impegnata nell'ultima giornata di campionato. I biancocelesti faranno visita al Barletta presso lo stadio “Manzi Chiapulin”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, settore giovanile: al Miramare arriva la Reggina

Articoli correlati

Manfredonia Calcio, gli impegni del settore giovanile?Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 17 e Under 15 pronte a scendere in campo.

Doppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia CalcioLunedì 9 marzo 2026, presso l'Hotel Barion di Bari-Torre a Mare, si è tenuto l’importante incontro istituzionale indetto dal Comitato Regionale...

Una raccolta di contenuti su Manfredonia settore giovanile al...

Temi più discussi: Calcio, a Manfredonia gli Under 14 offendono e minacciano la giovane arbitra: 10 giornate di squalifica per 4 atleti; Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs Ferrandina; Regate FIV: CICO a Napoli, Giovanili a Ravenna e Manfredonia; Settore giovanile Bisceglie Calcio, il riepilogo settimanale.

Manfredonia Calcio, gli impegni del settore giovanileManfredonia Calcio, gli impegni del settore giovanile ?Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 17 ... ilsipontino.net

Doppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia CalcioDoppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia Calcio Lunedì 9 marzo 2026, presso l'Hotel Barion di Bari-Torre a Mare, si è tenuto ... ilsipontino.net

LA RAF TORNA A MANFREDONIA DOPO 80 ANNI: memoria e storia tra cielo e territorio facebook