Maltrattamenti al Mancinelli Condannati due operatori

Due operatori sanitari di una cooperativa sono stati condannati a tre anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti ai danni di un paziente presso l'ospedale Mancinelli. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario in cui sono stati dimostrati comportamenti violenti e comportamenti inappropriati nei confronti di una persona assistita. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito sanitario e legale.

Si è concluso con la condanna a tre anni e sei mesi dei due operatori sanitari di una cooperativa esterna finiti nel mirino degli inquirenti e con il patteggiamento del terzo imputato a due anni, il processo relativo all’accusa di maltrattamenti aggravati, commessi a carico degli anziani ospiti dell’istituto psico pedagogico "Mancinelli" di Montelparo. I due sono stati condannati anche al risarcimento provvisorio di 5000 euro da definire poi in sede civile. Il giudice del tribunale di Fermo, Elisa Matricardi, ha accolto in pieno le richieste di condanna avanzate al termine della requisitoria dal pm Marinella Bosi. E’ stato un processo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti al Mancinelli. Condannati due operatori Articoli correlati Dizzasco, maltrattamenti sugli anziani nella casa di riposo: sette operatori condannatiDizzasco (Como), 19 febbraio 2026 – Condanne tra i 5 anni e 4 mesi fino a un minimo di 2 anni e 8 mesi con rito abbreviato, per i sette operatori... Abusi in comunità minorile: genitori adottivi condannati per maltrattamenti e violenze sui bambini.La condanna, pronunciata in primo grado dal tribunale di Reggio Emilia, getta una luce inquietante su una realtà nascosta dietro le mura di una casa... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maltrattamenti al Mancinelli Condannati... Argomenti discussi: Maltrattamenti al Mancinelli. Condannati due operatori. Maltrattamenti al Mancinelli. Condannati due operatoriI due sanitari appartengono ad una cooperativa esterna, un terzo imputato ha patteggiato per gli abusi sugli anziani ospiti dell’istituto psico pedagogico. ilrestodelcarlino.it Maltrattamenti nella casa di riposo. Condannati i sette operatoriLa pena più alta 5 anni e 4 mesi per uno degli Osa finiti a processo per le violenze sugli ospiti. Le registrazioni video avevano dimostrato botte e umiliazioni nei confronti di donne e uomini inermi. ilgiorno.it