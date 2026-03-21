Maison Margiela ha presentato il suo nuovo strumento chiamato “morso”, che sta già facendo discutere sui social. Si tratta di un oggetto che ha attirato l’attenzione per il suo design e il modo in cui viene condiviso online, generando reazioni contrastanti. La campagna ha suscitato interesse tra gli utenti, che si sono espressi in modo vario sui diversi canali social.

Dimenticate borse iconiche e accessori rassicuranti: la moda contemporanea torna a provocare. Il nuovo caso virale arriva dalle passerelle della PrimaveraEstate 2026, dove Maison Margiela ha lanciato un oggetto destinato a far discutere: un “ morso ” metallico applicato alla bocca che trasforma il volto umano in qualcosa di ambiguo e disturbante. In pochi giorni, immagini e video hanno invaso i social, generando un’ondata di reazioni tra fascinazione e disagio. Non è solo un accessorio, ma un simbolo potente che tocca temi come identità, comunicazione e controllo del corpo. Il dispositivo, chiamato mouthpiece, è stato presentato già durante la sfilata di ottobre e reso disponibile dall’11 marzo negli store fisici e online. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Maison Margiela lancia il “morso”: il nuovo strumento virale che inquieta e fa discutere i social

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