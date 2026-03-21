Domenica 22 marzo 2026 alle 15:30 si disputa la partita tra Mainz 05, guidato da Fischer, ed Eintracht Francoforte, allenato da Riera. Il Mainz 05 cerca punti per proseguire la rimonta salvezza, mentre l’Eintracht Francoforte si presenta con l’obiettivo di ottenere una vittoria. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, con pronostici in attesa di sviluppi sul campo.

Il Mainz 05 di Fischer continua a scrivere la sua rimonta salvezza e quest’oggi cerca punti contro l’Eintracht Francoforte di Riera. Gli 05er dopo aver espugnato Brema hanno regolato senza troppi problemi il Sigma Olomuc negli ottavi di finale di Conference League con un gol per tempo. I quarti vedranno l’interessante sfida contro lo Strasburgo, e misureranno le reali chances di Widmer e compagni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mainz 05-Eintracht Francoforte (domenica 22 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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