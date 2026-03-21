Mafia oltre 50mila persone al corteo di Libera a Torino per la Giornata della Memoria

A Torino, questa mattina, più di 50.000 persone hanno partecipato a un corteo in occasione della 31ª Giornata della Memoria e dell’Impegno. La manifestazione si è svolta lungo le strade della città, raccogliendo cittadini e rappresentanti di associazioni che hanno ricordato le vittime innocenti delle mafie. La giornata è dedicata alla memoria e alla lotta contro le organizzazioni criminali.

Sono oltre 50mila le persone che hanno sfilato in corteo per le vie di Torino questa mattina per la 31esima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Lo fa sapere Libera, che ha promosso la manifestazione svolta alla presenza di oltre 500 familiari di vittime innocenti provenienti da tutta Italia. Il corteo è partito da piazza Solferino per arrivare a piazza Vittorio, per la lettura dei 1.117 nomi delle vittime innocenti delle mafie. Nel pomeriggio si svolgeranno i seminari di approfondimento per gruppi e scuole. La Giornata promossa da Libera dal 2017 è stata riconosciuta dallo Stato e vede una grande partecipazione di giovani, associazioni, gruppi, rappresentanti delle istituzioni, del sindacato, del mondo della scuola, della cultura, dello sport. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mafia, oltre 50mila persone al corteo di Libera a Torino per la Giornata della Memoria Articoli correlati Migliaia di persone al corteo per Askatasuna a Torino: c’è anche Zerocalcare. Gli organizzatori: “Siamo 50mila”Migliaia di persone, 50mila secondo gli organizzatori, 15mila secondo altre fonti, si sono riunite a Torino per partecipare al corteo per Askatasuna,... La vicepresidente della Regione Diop al convegno per la giornata nazionale in memoria delle vittime della mafiaFIRENZE – “La Memoria delle vittime delle mafie non è una parola astratta, ma è un atto fondamentale per costruire anticorpi diffusi contro la... Contenuti utili per approfondire Giornata della Memoria Argomenti discussi: Torino capitale del riscatto: la XXXI Giornata della Memoria e l’incessante fame di verità. Giornata Nazionale delle Vittime delle Mafie 2026: iniziative in ItaliaIl 21 marzo 2026 si celebra la 31esima edizione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime ... 98zero.com Torino, la società civile in piazza contro la mafiaIl procuratore Bombardieri: importantissima la partecipazione, il contrasto alla criminalità organizzata passa anche attraverso l'impegno di tutti ... rainews.it