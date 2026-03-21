Madona de marz fra bancarelle e processioni

Nel fine settimana, fra bancarelle e processioni, la frazione San Damiano ha ospitato la sagra della “Madona de marz”. La festa, dedicata alla ricorrenza dell’Annunciazione, si svolge nel santuario della Beata Vergine di San Damiano, situato tra Cogliate e Ceriano Laghetto. Numerosi partecipanti hanno preso parte agli eventi religiosi e alle iniziative popolari organizzate nel cuore della frazione.

Fine settimana intenso in frazione San Damiano per la sagra della “Madona de marz“, la festa popolare legata alla ricorrenza religiosa dell’Annunciazione, allestita attorno al Santuario della Beata Vergine di San Damiano, gioiello al confine tra Cogliate e Ceriano Laghetto. Sempre attivi Luna park e servizio bar ristoro con menù della tradizione. Il programma di oggi propone dal pomeriggio il mercatino hobbisti di Ecolandia Aps e gli stand delle associazioni del territorio, insieme all’Associazione antichi mestieri e giochi d’una volta. Alle 14 il torneo di scopa, alle 15.30 la preghiera di affidamento dei bambini nati e battezzati nel 2025, seguita dal lancio dei palloncini con Avis Cogliate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Madona de marz fra bancarelle e processioni Articoli correlati Leggi anche: Eventi week-end: Sagra della “Madona de Marz” a Cogliate e “Fiera di Primavera” a Paderno Tredesin de marz, tutte le strade chiuse al traffico domenicaDomenica 15 marzo è previsto il cosiddetto Tredesin de marz (“il tredici di marzo"), un tradizionale evento milanese che ogni anno ricorre in questo... Tutto quello che riguarda Madona de marz fra bancarelle e... Temi più discussi: Cogliate in festa per la Madona de Marz: il programma completo; Madona de marz fra bancarelle e processioni; Eventi week-end: Sagra della Madona de Marz a Cogliate e Fiera di Primavera a Paderno; Omelia – Festa Madonna Miracolosa – Taggia, 11 marzo 2026. Madona de marz fra bancarelle e processioniFine settimana intenso in frazione San Damiano per la sagra della Madona de marz, la festa popolare legata alla ricorrenza religiosa dell’Annunciazione, allestita attorno al Santuario della Beata ... ilgiorno.it Cogliate in festa per la Madona de Marz: il programma completoDal mercatino degli hobbisti alla corsa podistica, fino alla processione con la statua della Madonna, il programma unisce fede e occasioni di incontro per tutte le età. Iniziative fino al 26 marzo ... varesenews.it Tante le iniziative per trascorrere giornate all'insegna della cultura, della bellezza o all'aria aperta. Ci sono le proposte delle Giornate FAI di Primavera, a Cogliate sono i giorni della Madona de Marz, mentre al Parco dei Mughetti è tempo di pulizie di primaver facebook