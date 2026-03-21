L’uomo che vuole industrializzare l’Africa

Dopo lo scoppio della guerra in Iran, un imprenditore nigeriano ha iniziato a sfruttare i risultati dei suoi investimenti nel settore del petrolio e dei fertilizzanti, puntando a promuovere l’industrializzazione dell’Africa. L’uomo ha accumulato risorse e influenza in diversi settori economici, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del continente nel panorama industriale globale.

A quasi tre anni dall’inaugurazione di quella che è stata definita la “raffineria della salvezza”, il nome dell’imprenditore nigeriano Aliko Dangote, 68 anni, è sulla bocca di tutti. Con 28,7 miliardi di dollari, è l’uomo più ricco dell’Africa e l’unico africano tra i cento più ricchi del mondo della classifica di Forbes. Nelle ultime settimane ha rilasciato varie interviste ai mezzi d’informazione internazionali, che lo presentano come la chiave di volta della futura, necessaria, industrializzazione del continente. Allo stesso tempo, Dangote ha visto i suoi grandi investimenti nei settori del petrolio e dei fertilizzanti venire ampiamente ripagati, in particolare dopo lo scoppio della guerra in Iran. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’uomo che vuole industrializzare l’Africa Articoli correlati Leggi anche: Thomas Dans: chi è l’uomo di Trump che vuole (davvero) la Groenlandia Se un uomo non vuole che lavori o si offre di gestire i tuoi soldi non è premura, ma violenza economicaLa violenza economica è una forma di violenza ancora poco conosciuta, ma diffusissima. HEADLINES UGANDA.22ND.NOVEMBER.2025.EAC Contenuti e approfondimenti su L'uomo che vuole industrializzare... Temi più discussi: Siccità in Africa orientale: una crisi umanitaria senza precedenti; Giustizia per Lumumba: in Belgio il primo processo per l'icona dell'anticolonialismo africano, accusato un ex diplomatico; L’ultimo verdetto del Var burocratico: il Marocco è Campione d'Africa in tribunale; Maschi di Neanderthal, femmine di Homo sapiens: di solito il mix era questo. L’uomo che vuole industrializzare l’AfricaA quasi tre anni dall’inaugurazione di quella che è stata definita la raffineria della salvezza, il nome dell’imprenditore nigeriano Aliko Dangote, 68 anni, è sulla bocca di tutti. Con 28,7 miliardi ... internazionale.it L’uomo che ha attraversato l’impossibile vuole far fiorire il desertoL’esploratore italiano Max Calderan, dopo aver inciso la Calderan Line nel cuore del deserto Rub’ al Khali — 1200 km di sabbia inesplorata attraversati in solitaria —torna con un progetto visionario ... tg24.sky.it Il grande disordine globale sta già ridisegnando il mondo. E l’Africa è al centro di questo cambiamento. Un breve corso di geopolitica per capire cosa sta accadendo: crisi, nuovi equilibri, conflitti e opportunità letti attraverso il continente africano — specchio de facebook Juve: Zirkzee con Vlahovic Coppa d'Africa data al Marocco! "E adesso l'impresa a San Siro" Retegui e il Milan: contatto! Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport x.com