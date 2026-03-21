L’ULTIMO CAPOLAVORO! Federico Pellegrino domina la sprint di Lake Placid e saluta lo sci di fondo da vincente!

Federico Pellegrino si impone nella sprint di Lake Placid, conclusione della dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. Il campione italiano ha conquistato la vittoria davanti agli avversari, portando a termine la sua ultima gara in questa stagione con un risultato di rilievo. La competizione si è svolta sulla distanza di sprint, attirando l’attenzione degli appassionati di specialità.

La zampata del campione arriva nella dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: Federico Pellegrino, all’ultima sprint internazionale della carriera, vince la gara in tecnica libera di Lake Placid, negli Stati Uniti, approfittando dell’assenza del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, e saluta il massimo circuito mondiale con un successo. Federico Pellegrino centra la 18ma vittoria individuale in Coppa del Mondo, nonché il podio numero 50 in gare individuali: con i 112 punti incassati quest’oggi tra qualificazioni e fasi finali, inoltre, l’italiano centra aritmeticamente il terzo posto sia nella classifica generale che nella graduatoria di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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