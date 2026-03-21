L' ultima carta del No è il colpo di manina

L'ultima mossa del No è il colpo di manina, una strategia usata per influenzare gli eventi. Chi la mette in atto si concentra sulla puntualità e sulla gestione degli anticipi e dei ritardi nelle azioni. Non si tratta di teorie cospirative, ma di un'attenzione precisa ai tempi e ai dettagli che caratterizzano le decisioni. La questione riguarda principalmente il modo in cui vengono orchestrate le operazioni.

Non credo alle cospirazioni, ma sono molto attento alla puntualità, all’anticipo e al ritardo delle cose che accadono. E l’inchiesta della magistratura sul sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è indubbiamente in perfetto orario. Domani si vota, i giornali progressisti hanno messo sulla griglia Delmastro per una storia di bistecche e mafia romana. Manca solo il piatto di trippa e un bicchiere di vino dei castelli e siamo di fronte a un pezzo di Gigi Proietti. Quello che conta in questa vicenda non è il romanzo criminale o la caciara romana, quel che serve oggi (e domani sarà archiviato) è il caso giudiziario mentre si aprono i seggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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