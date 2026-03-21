L’Unione Europea è al centro di un acceso dibattito sugli Ets, i sistemi di scambio di emissioni, mentre alcuni paesi asiatici riprendono a utilizzare il carbone. Questa crisi energetica, la seconda in cinque anni, colpisce i prezzi e mette in evidenza come l’Europa continui a confrontarsi con le sue scelte nel settore energetico, senza aver ancora trovato una soluzione definitiva.

La seconda grande crisi internazionale che si abbatte sui prezzi energetici in cinque anni dimostra che l’Europa, checché si dica a Bruxelles, non ha ancora imparato la lezione. Nel mondo odierno, segnato da nuovi conflitti generati da potenze che antepongono la propria geopolitica di potenza alla stabilità dei mercati, non è possibile fare a meno di seri piani strategici di riserva pronti a scattare automaticamente a ogni nuovo allarme rosso dei prezzi. Questa lezione vale ancor di più per l’Europa, la cui dipendenza da fonti energetiche importate è una delle mine più strutturali per la propria autonomia strategica, e minacciosa quanto – se non più – della sua incapacità di difesa comune. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Ue litiga sugli Ets mentre altri riaccendono il carbone. Lezioni dall’Asia

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