L' Udinese sbanca Marassi con Ekkelenkamp e Davis

L'Udinese ha vinto 2-0 in trasferta contro il Genoa a Marassi. Ekkelenkamp e Davis hanno segnato i gol decisivi, mentre i padroni di casa hanno creato diverse occasioni ma non sono riusciti a trovare la rete. La squadra ospite ha dimostrato capacità di soffrire e freddezza sotto porta, portando a casa i tre punti.

AGI - Cinica, spietata, capace di soffrire. L' Udinese batte 2-0 in trasferta un Genoa a tratti padrone del campo ma troppo sprecone. Al Ferraris non vince la squadra che ha espresso il gioco migliore, ma quella che sembra avere qualcosa in più per prendersi la parte sinistra della classifica. Sono i gol di Ekkelenkamp e Davis a regalare alla formazione di Kosta Runjaic una notte al decimo posto, in attesa della gara del Sassuolo (decimato da un caso di pertosse nel gruppo squadra) contro la Juventus. Ridimensionate le ambizioni del Genoa di De Rossi, che resta a 33 punti in classifica. La crescita sul piano del gioco c'è ed è evidente, ma in un Ferraris illuminato dalla coreografia della gradinata nord è mancato il cinismo sotto porta visto contro Roma e Verona. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Udinese sbanca Marassi con Ekkelenkamp e Davis Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Genoa Udinese 0-2, decidono Ekkelenkamp e DavisZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Il Napoli sbanca Marassi in 10. FInisce 2-3 per i partenopeiGENOVA – La 24° giornata inizia in salita per la squadra di Conte, dopo appena tre minuti un giocatore del Genoa viene atterrato in area e l’arbitro,... Tutti gli aggiornamenti su Udinese sbanca Argomenti discussi: Venerdi ore 20.45: a Marassi c'è Genoa-Udinese. Il Grifone vuole chiudere la pratica-salvezza ormai a portata di mano. Udinese corsara a Marassi: Ekkelenkamp e Davis mandano il Genoa ko 2-0L’Udinese ritrova il successo in campionato e lo fa con autorità sul campo del Genoa, imponendosi 2-0 a Marassi al termine di una gara combattuta e ricca di episodi. Una vittoria importante che rilanc ... gonfialarete.com Due vittorie esterne su due: l'Udinese fa il blitz a Marassi, il Genoa esce sconfitto 2-0 con strascico arbitraleSecondo match del venerdì e seconda vittoria in trasferta in questa 31esima giornata di Serie A. Questa volta, tocca all'Udinese conquistare i tre punti da corsara: la squadra di ... fcinternews.it