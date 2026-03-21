Lucia Marotta chi è la moglie di Paolo Cirino Pomicino morto a 86 anni

Lucia Marotta è la moglie di Paolo Cirino Pomicino, morto all’età di 86 anni. La sua scomparsa ha segnato la fine di una figura chiave della politica italiana e della Prima Repubblica, di cui è stato uno dei protagonisti principali. La sua vita è stata strettamente legata alla carriera politica del marito, che ha avuto un ruolo di rilievo nella storia politica del paese.

Con la scomparsa di Paolo Cirino Pomicino, morto a 86 anni, si chiude un capitolo importante della politica italiana e della cosiddetta Prima Repubblica, di cui è stato uno dei protagonisti più riconoscibili. Una carriera lunga, tra incarichi di governo e ruoli chiave nella Democrazia Cristiana, che lo ha reso per anni una figura centrale nel dibattito pubblico. Ma accanto alla dimensione politica, spesso al centro della scena, c’è anche quella privata, rimasta più defilata e lontana dai riflettori. Al suo fianco, infatti, c’era Lucia Marotta, la donna che ha condiviso con lui una parte importante della sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lucia Marotta, chi è la moglie di Paolo Cirino Pomicino morto a 86 anni Articoli correlati Leggi anche: Napoli, è morto Paolo Cirino Pomicino: l'ex ministro aveva 86 anni Leggi anche: Morto Paolo Cirino Pomicino: l'ex ministro napoletano aveva 86 anni