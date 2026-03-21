Lovaglio si rimette in gioco per il Monte dei Paschi di Siena, candidandosi di nuovo con il supporto di un ex socio di Mediobanca. La decisione arriva in un momento di incertezza e apre nuovi scenari per il futuro della banca. La candidatura di Lovaglio si inserisce in un quadro di continui sviluppi e cambi di strategia che coinvolgono vari attori del settore finanziario.

Ennesimo colpo di scena al Monte dei Paschi di Siena. Quando l’ipotesi di un ritorno sulla scena di Luigi Lovaglio sembrava ormai tramontata, l’amministratore delegato uscente della banca toscana messo alla porta dopo i dissidi con il socio Caltagirone, ha fatto capolino in una lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione presentata da Plt Holding. La società della famiglia Tortora che possente l’1,2% del Monte ha depositato una lista di maggioranza di 12 nomi che ricandida l’attuale ad e gli affianca, per l’incarico di presidente, l’ex presidente di Unicredit Cesare Bisoni. Plt Holding è uno storico azionista di Mediobanca che ha aderito all’offerta di Siena su Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lovaglio lancia la sfida a Caltagirone e torna in corsa per il Monte dei Paschi candidato da un ex socio di Mediobanca

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