Nella corsa allo scudetto, il Napoli si trova in una posizione in cui non rischia più nulla, se non il piazzamento in Champions League. Le recenti prestazioni e i risultati della squadra di Conte sono stati sufficienti a garantirgli una certa tranquillità, eliminando la possibilità di sorprese indesiderate. In questa fase, la squadra può concentrarsi sul finale di campionato senza pressioni immediate.

Il Napoli non ha davvero più nulla da perdere, se non un piazzamento in Champions League. Le ultime prestazioni e i risultati ottenuti, però, hanno messo la formazione di Conte al riparo da brutte sorprese. L’allenatore pugliese, infatti, ha ammesso di pensare alle squadre che occupano le prime posizioni in classifica: Inter e Milan. Inter sotto pressione? Chivu dice la sua. La società partenopea spera di chiudere la stagione da seconda in classifica, così da avere la possibilità di giocare anche la prossima Supercoppa. Sognare, però, non costa nulla. Lo Scudetto sembra un obiettivo impensabile, ma non così tanto. Gli azzurri, intanto, mettono pressione a chi sta davanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lotta Scudetto, il Napoli non ha nulla da perdere: Chivu risponde a Conte

Articoli correlati

Chivu risponde a Conte: “Il calcio è pressione. Scudetto? Noi non abbiamo mai escluso chi insegue”Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dell'Inter contro la Fiorentina e ha risposto a Conte: "Il calcio è pressione.

Inter-Napoli non è finita in pareggio, ha vinto il Napoli e tra Chivu e Conte ha vinto Conte (Ziliani)Su X: l'Inter ha fallito un match ball irripetibile: poteva mandare gli azzurri a -7 e invece Hojlund e McTominay sono stati più forti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lotta Scudetto

Temi più discussi: Lotta scudetto: i calendari di Inter e Milan a confronto; Il fattore Conte: c'è pepe nella lotta scudetto; Inter a +8 sul Milan e +9 sul Napoli: lotta Scudetto finita? Forse...; Il Napoli può rientrare nella lotta per lo Scudetto? Classifica e calendario a confronto con Inter e Milan, cosa succede in caso di arrivo a pari punti.

Si riaccende la lotta Scudetto? Il calendario di Inter, Napoli e Milan, tutte le partite chiaveLa vittoria del Napoli all'alba della 30ª giornata mette pepe al weekend di Serie A, con Inter e Milan chiamate a rispondere per ristabilire lo status quo di una classifica che, in caso contrario, pot ... msn.com

Il fattore Conte: c'è pepe nella lotta scudettoLa marcia giusta, quella che piace a Conte. Quarta vittoria di fila, un posto in Champions ormai fra le mani, almeno una notte al secondo posto in classifica e sei punti di distacco dall’Inter capolis ... msn.com

Si riaccende la lotta Scudetto Il calendario di Inter, Napoli e Milan, tutte le partite chiave facebook

Si riaccende la lotta #Scudetto Il calendario di Inter, Napoli e Milan, tutte le partite chiave x.com