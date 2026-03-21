Lotta ai fondi sfitti Idea per rilanciare le strade storiche

A Castel del Piano parte il progetto 'Corso Vivo', un'iniziativa che mira a riqualificare i fondi sfitti e a rivitalizzare le principali vie storiche del paese. L'obiettivo è coinvolgere attività commerciali e cittadini per promuovere un nuovo slancio nel centro urbano, con l'intento di riaccendere la vita sociale ed economica di queste zone.

CASTEL DEL PIANO A Castel del Piano prende il via ’Corso Vivo’, un progetto pensato per ridare slancio ai fondi sfitti e riportare vitalità economica e sociale nei due principali assi storici del paese. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, nasce grazie ai finanziamenti del bando regionale dedicato ai progetti di riqualificazione commerciale nella Toscana diffusa. Il piano si inserisce nel più ampio programma "Corsi e riCorsi" e punta a riattivare gli spazi inutilizzati lungo Corso Nasini e via La Piana, da tempo interessati da un progressivo calo di attività. "Vogliamo intervenire concretamente su aree che hanno perso vitalità – spiega la vicesindaca Arianna Arezzini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta ai fondi sfitti. Idea per rilanciare le strade storiche Articoli correlati Lotta ai negozi vuoti e sfitti: si amplia il progetto 'Affittami', le vie passano da 15 a 70Più tempo per presentare la domanda e un’area di intervento più ampia, in linea con gli Hub del commercio. Regione, fondi ai comuni montani per le strade. Due sono quelli della provincia di FrosinoneLa Regione Lazio, grazie alla programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) e all’approvazione dell’avviso... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lotta ai fondi sfitti Idea per... Argomenti discussi: Lotta ai fondi sfitti. Idea per rilanciare le strade storiche. La cultura nei fondi sfitti . Il bando per il rilancioUn concorso per affidare i locali inutilizzati del centro ad artisti e creativi ... msn.com I fondi sfitti di via Montalbano a Quarrata tornano aperti per un mesePistoia, 26 gennaio 2015 -In tempi di crisi si aguzza l’ingegno. Lo sanno bene gli ideatori di «Pop up lab», il progetto regionale che a fine marzo ( 27, 28 e 29) sbarcherà nel comune di Quarrata. lanazione.it