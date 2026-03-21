Lothar Matthaus. Il mondo nerazzurro si stringe oggi attorno a una delle leggende più iconiche della propria storia: Lothar Matthaus spegne 65 candeline. L’ Inter ha voluto omaggiare il fuoriclasse tedesco con un comunicato ufficiale colmo di stima, definendolo un esempio di “ carisma, leadership e qualità totale “. Arrivato a Milano nell’estate del 1988, il centrocampista non ha impiegato molto a scalare le gerarchie del calcio italiano, diventando in breve tempo il motore inarrestabile di una squadra destinata a restare negli annali. In quattro stagioni indimenticabili, Matthaus ha collezionato 153 presenze e 53 gol, numeri impressionanti per un giocatore che partiva dalla mediana ma che sapeva essere letale come un attaccante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: FC 26 SBC ICONA FUT Birthday: Lothar Matthäus (91) – La leggenda definitiva

Una raccolta di contenuti su Lothar Matthaus

Temi più discussi: Matthäus spegne 65 candeline, gli auguri dell'Inter: Resta una delle icone più luminose della...; Lothar Matthaus spegne 65 candeline, il messaggio del club: Una delle icone più luminose; Fiorentina Inter pagelle: tante le insufficienze; Inter e Milan, campionato riaperto o… no?.

Matthaus spegne 65 candeline, gli auguri dell'Inter: Resta una delle icone più luminose della nostra storiaCarisma, leadership e qualità totale sono le caratteristiche di Lothar Matthäus che sottolinea l'Inter nel comunicato pubblicato oggi nel giorno del 65esim compleanno del tedesco, che resta una del ... msn.com

Matthäus compie gli anni, l’Inter: Carisma, leadership e qualità totale. Auguri, LotharCompie oggi 65 anni il pallone d’oro tedesco, entrato anche nella Hall of Fame dell’Inter ... msn.com

Lothar Matthaus ha compiuto 65 anni. Lo racconta per noi sul Guerin Sportivo @PValenti2 x.com

Buon compleanno a un fenomeno del calcio come Lothar Matthaus. Tanti auguri nerazzurri Lothar Diego Armando Maradona disse: "Lothar è il miglior avversario che io abbia mai avuto in tutta la mia carriera". facebook