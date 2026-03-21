L’edizione 2024 del premio Pritzker, riconoscimento più prestigioso nel campo dell’architettura, ha subito un ritardo di oltre un mese. La cerimonia di assegnazione, originariamente prevista per il mese scorso, è stata posticipata. Tra i motivi indicati ci sono questioni organizzative legate alla gestione dell’evento. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione del premio.

Certo c’è stato il rinvio di poco più di un mese. Anche Thomas Pritzker, della potente dinastia di Chicago, è stato infatti coinvolto negli Epstein Files, e si è dimesso da presidente della catena degli Hyatt Hotel che la dinastia tra le altre cose possiede (il cugino JB Pritzker è invece governatore dell’Illinois e papabile democratico per la Casa Bianca). Ma il premio, voluto dalla famiglia dal 1978, detto anche “Oscar dell’architettura”, è stato infine assegnato anche quest’anno. Il 55esimo vincitore è il sessantenne Smiljan Radicc Clarke. Nato e cresciuto a Santiago del Cile, di origini croate da parte di padre (nonno immigrato dall’isola di Brazza-Brac) e britanniche da parte di madre, Radic Clarkec è un architetto molto legato al mondo dell’arte e non solo perché sua moglie Marcela Correa è una scultrice. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'Oscar dell'architettura. Pritzker in ritardo per gli Epstein Files

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