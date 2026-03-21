L' Oscar dell' architettura Pritzker in ritardo per gli Epstein Files
L’edizione 2024 del premio Pritzker, riconoscimento più prestigioso nel campo dell’architettura, ha subito un ritardo di oltre un mese. La cerimonia di assegnazione, originariamente prevista per il mese scorso, è stata posticipata. Tra i motivi indicati ci sono questioni organizzative legate alla gestione dell’evento. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione del premio.
Certo c’è stato il rinvio di poco più di un mese. Anche Thomas Pritzker, della potente dinastia di Chicago, è stato infatti coinvolto negli Epstein Files, e si è dimesso da presidente della catena degli Hyatt Hotel che la dinastia tra le altre cose possiede (il cugino JB Pritzker è invece governatore dell’Illinois e papabile democratico per la Casa Bianca). Ma il premio, voluto dalla famiglia dal 1978, detto anche “Oscar dell’architettura”, è stato infine assegnato anche quest’anno. Il 55esimo vincitore è il sessantenne Smiljan Radicc Clarke. Nato e cresciuto a Santiago del Cile, di origini croate da parte di padre (nonno immigrato dall’isola di Brazza-Brac) e britanniche da parte di madre, Radic Clarkec è un architetto molto legato al mondo dell’arte e non solo perché sua moglie Marcela Correa è una scultrice. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
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