Lorenzo Finn, campione mondiale Under23, ha commentato di essere ancora alla scoperta del mondo dei professionisti, confrontandosi con i propri punti di riferimento come Seixas, definito un campione, e Murray, suo idolo. Ha anche condiviso alcuni ricordi di vacanze cicloturistiche con i genitori e di una scritta apparsa sull’asfalto durante un allenamento. Finn ha espresso la speranza di diventare il “Sinner” della bici.

Dagghè, dal dialetto genovese, significa forza, andiamo, dai. Dagghè Finn sta scritto sull’asfalto a Salto, frazione di Avegno, sopra Recco, dove Lorenzo Mark Finn vive con mamma Chiara, ligure, e papà Peter, inglese di Sheffield. Perfettamente bilingue, a Lorenzo non c’è bisogno di spiegare che cosa significa se ci si riferisce a lui come “the next big thing” del ciclismo italiano, che è alla spasmodica ricerca di un nuovo Vincenzo Nibali. Ma come dice John Wakefield, il coach sudafricano che lo allena, “sono paragoni che hanno poco senso. Lorenzo è un diamante grezzo che, credo, renderà l’Italia orgogliosa. Non sarà un secondo Nibali, ma il primo Finn”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lorenzo Finn: "Io il Sinner della bici? Speriamo..."

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