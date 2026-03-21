Fuori dal tribunale per i minorenni, un presidio si è radunato con cartelli recanti scritte come

di Andrea Gianni Fuori dal Tribunale per i minorenni un presidio, cartelli con scritte come "Giustizia per Terry" e "Vittime abbandonate". In aula l’interrogatorio di M.S., il ragazzo che il 14 maggio dell’anno scorso, all’epoca 15enne, uccise Teresa Emma Meneghetti aggredendola nell’appartamento in via Verro dove viveva la pensionata di 82 anni, conosciuta nel quartiere come "Terry". A pochi passi, ad ascoltare la sua lucida ricostruzione del delitto, la figlia della vittima, Silvia Bindella. La Procura contesta al giovane, sotto processo con rito abbreviato, l’aggravante dei futili motivi, dell’aver approfittato "di circostanze tali da... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicidio di Terry e il processo. Premeditazione e futili motivi: "Ha ucciso spinto dal rancore"

Articoli correlati

Leggi anche: Delitto Claris, il gup riconosce i futili motivi: De Simone a processo per omicidio aggravato

Ucciso a scuola a La Spezia, Atif resta in carcere: il gip contesta l’omicidio aggravato dai futili motiviIl gip conferma la custodia cautelare in carcere per Zouhair Atif, 19 anni, accusato dell’omicidio di Abanoub Youssef.

Contenuti e approfondimenti su L'omicidio di Terry e il processo...

Temi più discussi: Omicidio di Terry Meneghetti, al via il processo per il giovane assassino. La figlia della vittima: Nessun perdono; Milano, al via il processo per l'omicidio di Teresa Meneghetti al tribunale per i minorenni; Film degli anni 2000 che hanno sfiorato la perfezione ma oggi sono dimenticati; 3 serie TV che non sapevi fossero basate sui libri di Stephen King.

Omicidio di Terry Meneghetti, al via il processo per il giovane assassino. La figlia della vittima: Nessun perdonoIn aula a Milano l’interrogatorio del 16enne, a cui viene contestata la premeditazione: Non mi ha ospitato quando ero andato via da casa. L’ira di Silvia Bindella: Era consapevole di quello che sta ... msn.com

Milano, al via il processo per l'omicidio di Teresa Meneghetti al tribunale per i minorenniPrima udienza del processo che vede imputato il 15enne che il 14 maggio 2025 ha ucciso strangolandola la pensionata di 82 anni Teresa Terry Meneghetti ... ilgiorno.it

John Terry su Max Dowman, 16 anni: “Che giocatore, assolutamente incredibile! A parte Lionel Messi, non ho visto nessuno che umili così tanto i suoi avversari”. “Certo, è un paragone molto impegnativo, ma questo ragazzo ha un talento enorme. Avrà un r facebook