In Lombardia, circa il 22% delle persone si trova a rischio di violenza economica, una forma di abusi spesso nascosta e difficile da rilevare. Si tratta di una percentuale significativa che coinvolge un italiano su cinque, evidenziando un problema che interessa diverse fasce della popolazione. La questione riguarda situazioni in cui vengono usate risorse finanziarie o controllo economico per esercitare potere sugli altri.

Un italiano su cinque corre il rischio concreto di subire violenza economica, una minaccia silenziosa che colpisce il tessuto sociale della Lombardia. L’indagine condotta dall’Università Cattolica di Milano in collaborazione con il Gruppo Sella rivela che il 22% della popolazione è a rischio, mentre il 15% ha già vissuto l’esperienza diretta. I dati emergenti indicano che quasi la metà delle vittime non ha reagito agli abusi subiti. La ricerca si basa su un campione rappresentativo di duemila persone, evidenziando come la scarsa consapevolezza sia un fattore critico: solo il 46% della gente riconosce davvero il problema. Tuttavia, emerge una forte volontà di cambiamento, poiché il 90% degli intervistati è aperto a iniziative di prevenzione e informazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: 22% a rischio violenza economica

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