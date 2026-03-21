L’Olimpia annusa la vittoria ma il Fenerbahce rimonta | gli highlights

L’Olimpia Milano perde in Eurolega contro il Fenerbahce dopo essere uscita sconfitta anche in campionato contro Virtus Bologna. Sul campo di Istanbul, i padroni di casa recuperano uno svantaggio e vincono la partita. Talen Horton-Tucker e Wade Baldwin sono i protagonisti con 23 e 16 punti ciascuno, contribuendo alla rimonta della squadra turca.

Dopo la sconfitta in campionato contro la Virtus Bologna, l’Olimpia Milano cade anche in Eurolega. Sul parquet di Istanbul, il Fenerbahce rimonta lo svantaggio e vince grazie alle ottime prestazioni di Talen Horton-Tucker e di Wade Baldwin, che chiudono rispettivamente con 23 e 16 punti a referto. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L’Olimpia annusa la vittoria, ma il Fenerbahce rimonta: gli highlights Articoli correlati Bolmaro trascina l'Olimpia: gli highlights della vittoria contro TortonaIn attesa di Virtus Bologna e Brescia, l'Olimpia si prende la testa della classifica in Lba grazie alla vittoria 78-87 contro Tortona. Serie C, Arzignano-Union Brescia 1-2. Vittoria in rimonta: gol e highlightsIl 2026 dell’Union Brescia comincia nel segno della continuità e della personalità. Tutto quello che riguarda Olimpia annusa Argomenti discussi: L’Olimpia annusa la vittoria, ma il Fenerbahce rimonta: gli highlights. La Virtus va di corsa, l’Olimpia archivia i sogni di rimonta in classificaL’Armani cade contro la capolista perdendo per 104-94: una difesa troppo morbida consegna il match ai bolognesi, più brillanti ed energici nonostante un tentativo di rientro nel terzo quarto ... msn.com L'Olimpia Milano vince la Coppa Italia di basket 2026, battuta in finale Tortona 85-77La squadra di Peppe Poeta si impone sul parquet dell'Inalpi Arena di Torino, gran prova del solito Armoni Brooks ... corriere.it