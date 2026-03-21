L’offerta è giusta è libero di andare | se lo prende Spalletti

Luciano Spalletti si prepara a guidare la squadra nella partita contro il Sassuolo e nel frattempo monitora le operazioni di mercato. La sua presenza in panchina è confermata, mentre il club lavora per definire le trattative in corso. La formazione sarà decisa nelle prossime ore, e tutte le decisioni sono prese in vista della sfida imminente.

di Patrizio Trecca Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la gara col Sassuolo mentre tiene un occhio attento sul calciomercato. Il colpo estivo è già stato programmato. Il sabato della Cortinassa si tinge di una tensione elettrica, non solo per l’importanza della posta in palio, ma per il clima di incertezza che ha preceduto il fischio d’inizio. La sfida casalinga contro il Sassuolo, in programma domani alle 20.45, è rimasta in dubbio fino a poche ore fa a causa di complicazioni sanitarie che hanno tenuto col fiato sospeso i tifosi. Per Luciano Spalletti, tuttavia, non esiste spazio per le distrazioni: la Juventus deve dare continuità alla sua rincorsa verso un piazzamento Champions, sperando in un passo falso di Roma e Como per spalancare le porte del ritorno nell’élite europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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