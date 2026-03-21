Lo sharing diventa un servizio per tutti

A Napoli, lo sharing sta diventando un servizio accessibile a tutti, segnando una fase di cambiamenti significativi nel settore della mobilità condivisa. La città sta sperimentando nuove modalità di trasporto collettivo, con l’introduzione di sistemi che coinvolgono biciclette, monopattini e veicoli elettrici condivisi. Questi servizi vengono adottati da un numero crescente di utenti, contribuendo a modificare le abitudini di spostamento quotidiano.

In tema di mobilità condivisa Napoli sta vivendo un periodo di profonda trasformazione. Se un tempo il capoluogo campano appariva in ritardo rispetto alle metropoli del Nord, oggi il quadro sta cambiando grazie a una strategia che punta sull’integrazione tecnologica e sul potenziamento delle infrastrutture. Il perno di questa evoluzione è il progetto MaaS (Mobility as a Service), che vede Napoli tra le città pilota in Italia: attraverso app unificate, i cittadini possono ora pianificare spostamenti che combinano metropolitana, bus e mezzi in sharing con un unico account, usufruendo dei “Welcome Bonus” regionali attivati proprio in queste settimane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo sharing diventa un servizio per tutti Articoli correlati Mobilità, legittima l'assegnazione a Dott: per il TAR lo sharing è libero mercato, non servizio pubblicoIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha confermato la legittimità delle procedure adottate dal Comune di Padova per l'assegnazione dei... Monopattini a Firenze: Bird ricorre al Tar contro lo stop del Comune. Assessore Giorgio: “Il servizio di sharing non garantisce il casco”Bird, azienda leader a livello internazionale nel settore della micromobilità, ha notificato al Comune di Firenze il ricorso al Tar contro la... SOLE IN ARIETE: LA GUIDA ASTROLOGICA PER L'EQUINOZIO! Tutto quello che riguarda sharing diventa Discussioni sull' argomento Lo sharing diventa un servizio per tutti; Quando lo sport cambia il contesto, a Milano l’atletica leggera diventa uno spazio di integrazione; Il bike sharing torna in città: sulle rastrelliere abbandonate 80 nuove bici entro venti giorni; Le ragazze son tornate, la saggezza diventa un super potere con lo spettacolo di Poggi, Caprioglio e Fiordaliso. La tua azienda vede aumentare i costi dell’energia Negli ultimi anni molte aziende stanno affrontando un aumento significativo dei costi energetici. Per chi ha consumi elevati diventa sempre più importante trovare soluzioni chiare, affidabili e sostenibili. Co facebook Nei giorni scorsi X ha rivisto il programma Creator Revenue Sharing, apportando modifiche sostanziali. Nikita Bier, responsabile di prodotto di X, il 3 marzo scorso ha annunciato una stretta verso chi pubblica video generati con l'AI su conflitti armati senza aggi x.com