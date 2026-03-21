Lo Bello su Milan-Verona del ’90 | Rijkaard mi insultò e mi sputò non potevo…

L’ex arbitro italiano Rosario Lo Bello ha commentato l’episodio avvenuto durante Milan-Verona della stagione 1989-90. Ha riferito che Rijkaard lo insultò e gli sputò durante la partita. Lo Bello ha spiegato di non poter accettare comportamenti di questo tipo da parte di un calciatore. Le sue dichiarazioni riguardano un episodio specifico di quella gara.