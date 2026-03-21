Liverpool colpito ancora nel finale i problemi nel recupero si intensificano

Da napolipiu.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Liverpool subisce un altro gol nel finale di partita, aggravando le difficoltà legate alla gestione del risultato negli ultimi minuti. La squadra affronta continui problemi nel mantenere l’attenzione e la solidità difensiva quando il cronometro si avvicina alla fine. Questi episodi si ripetono frequentemente e mettono in discussione le strategie adottate per salvaguardare il punteggio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La stagione attuale ha messo in evidenza un aspetto critico del Liverpool: la incapacitá di mantenere i vantaggi nei momenti finali delle partite. Questa tendenza preoccupante è emersa in diverse occasioni, con la squadra di Arne Slot che ha perso punti preziosi nei minuti conclusivi. L’analisi delle partite recenti mostra una mancanza di concentrazione e una difficoltà a gestire le situazioni di vantaggio, elementi che possono avere serie ripercussioni nella corsa per il titolo e nella competizione generale. Negli ultimi incontri, il Liverpool ha dimostrato di avere un forte potenziale offensivo, ma la difesa è stata messa a dura prova, specialmente nei momenti cruciali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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