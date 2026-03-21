LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | iniziati i quarti di finale!

Alle 18:15 sono iniziati i quarti di finale dello sprint di sci di fondo a Lake Placid 2026. Durante la diretta, Weber e Andreassen sono passati alle semifinali, mentre Ilar è arrivata terza. Rimanono ancora in gara le atlete LL Diggins e Faehndrich. La competizione continua con le atlete che si sfidano sul tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 Passano Weber e Andreassen. Ilar battuta e terza. Sono ancora LL Diggins e Faehndrich. 18:12 Partita la terza batteria! Poi Cassol! Batteria 3 1 Milla Grosberghaugen Andreassen NOR 2 Anja Weber SUI 3 Julia Kern USA 4 Moa Ilar SWE 5 Jasmin Kahara FIN 6 Sonjaa Schmidt CAN 18:10 Passano Svahn e Joenssu, resistono i tempi di Diggins e Faehndrich. 18:08 Vediamo se, così come Sundling, anche Svahn giunge in semifinale senza problemi. Batteria 2 1 Linn Svahn SWE 2 Jasmi Joensuu FIN 3 Patricija Eiduka LAT 4 Karoline Groetting NOR 5 Laura Gimmler GER 6 Lea Fischer SUI 18:04 Passano Sundling e Myhre, ripescate per ora Diggins e Faehndrich. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: iniziati i quarti di finale! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Cassol ai quarti! Niente Klaebo, Pellegrino sogna l’addio sul podio Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Pellegrino secondo in qualificazione! Con lui altri cinque azzurri ai quarti Approfondimenti e contenuti su LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: commovente Pellegrino, solido Barp! Klaebo ipoteca il ‘tris di coppe’; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins trionfale nella sua ultima stagione. Sci di fondo: Pellegrino c’è, tutti gli azzurri avanti nella sprint di Lake Placid. Tra le donne passa CassolUltimi battiti di sprint per la Coppa del Mondo di sci di fondo a Lake Placid. Ed è a tecnica libera l'atto finale delle gare veloci per questa stagione, ... oasport.it LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: niente Klaebo, Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 NON C'E' KLAEBO! Liberi tutti. Heggen favoito, ma Pellegrino può farci emozionare e salire l'ultima volta ... oasport.it Sci di Fondo – FESA Games, Boyer e Lafrasse vincono l’individuale in tecnica classica, Castelletti 5° U16; Maestri 7° U18. facebook Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di sci di discesa libera x.com