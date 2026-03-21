LIVE Sci alpino Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | si parte attesa per Alliod e Schieder

Oggi si svolge la discesa maschile di sci alpino a Lillehammer 2026, con la partenza prevista alle 10.30. Tra gli atleti in gara ci sono Alliod e Schieder, che sono pronti a scendere lungo il tracciato. La gara viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili per chi vuole seguire l’evento in tempo reale. La competizione si svolge sulle piste norvegesi, rinomate per le loro caratteristiche tecniche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 10.51 Murisier taglia il traguardo con un ritardo di 1.90 da Hrobat. 10.50 Brutto errore nella parte alta per lo svizzero che va in rotazione, finisce lunghissimo ma resta in pista. Gara compromessa per lui. 10.50 Partito Justin Murisier. 10.48 Seconda posizione per Hemetsberger che chiude a 28 centesimi da Hrobat. L’austriaco paga una linea leggermente più sporca dopo il salto Russi 10.48 L’austriaco passa a metà gara con un ritardo di 9 centesimi da Hrobat. 10.47 Partito Daniel Hemetsberger. 10.46 Hrobat chiude in 1:46.23. Una gara discreta per lo sloveno, leggermente largo alla Motocross. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si parte, attesa per Alliod e Schieder Articoli correlati LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Schieder e Franzoni protagonisti, bene anche AlliodCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE 11. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: si parte, attesa per Schieder Contenuti utili per approfondire Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: duello Pirovano-Aicher per la coppa! I pettorali di partenza; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Rivivi il LIVE! Discesa: Franzoni beffato da Kriechmayr! Odermatt vince la generale; Altro podio Franzoni: 2° in discesa a Courchevel. LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, l’Italia si affida a Paris e FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 10.36 Giovanni Franzoni cerca ... oasport.it LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: duello Pirovano-Aicher per la coppa! I pettorali di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA ... oasport.it Si va verso la chiusura di stagione invernale nel Primiero. Il finale affidato a tre eventi tra sci alpino, freeride e scialpinismo facebook Sci alpino, #Scheib vince il gigante di Are. Fuori Sofia #Goggia x.com