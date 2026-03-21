LIVE Sci alpino Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via l’Italia si affida a Paris e Franzoni

Mancano pochi minuti alla partenza della discesa maschile di sci alpino a Lillehammer 2026, con l’Italia rappresentata da Paris e Franzoni. La gara si svolge sulla pista di Lillehammer e sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La partenza è prevista con i pettorali numero 10, e la competizione si svolge sotto gli occhi di appassionati e tifosi che seguono l’evento in tempo reale.

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