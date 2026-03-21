Alle 12.30 si svolge la discesa femminile di sci alpino a Lillehammer 2026, con Laura Pirovano in gara per conquistare la coppa di specialità. La competizione si svolge in diretta, mentre alle 10.45 è in programma la discesa maschile con i pettorali di partenza già annunciati. Pirovano cerca di difendere i 28 punti di vantaggio accumulati fino a ora.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:14 Laura Pirovano deve difendere 28 preziosissimi punti per portare a casa la Coppa di specialità. L’azzurra nelle prove ha preferito nascondersi, mentre la rivale Emma Aicher è parsa subito sul pezzo. 12:10 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della discesa libera femminile di Lillehammer. 20 minuti al via della gara. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera femminile delle finali di sci alpino di Lillehammer. Sulla storica pista norvegese Laura Pirovano sfida Emma Aicher per la Coppa di specialità dopo la splendida doppietta siglata in Val di Fassa che le ha concesso di balzare al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pirovano per la Coppa di specialità, partenza alle 12.30

Articoli correlati

LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: duello Pirovano-Aicher per la coppa! I pettorali di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 10.

LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Laura Pirovano sfida Aicher per la Coppa del Mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera femminile delle finali di sci...

Caduta TERRIBILE in discesa per VONN poco dopo la partenza. Arriva l'ELICOTTERO | #MilanoCortina2026

Una raccolta di contenuti su LIVE Sci alpino Discesa femminile...

Temi più discussi: Discesa libera femminile alle Finals di Coppa del mondo 2026: i pettorali e la start list delle italiane · Sci alpino; LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: duello Pirovano-Aicher per la coppa! I pettorali di partenza; Discesa libera maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederle in diretta; Altro podio Franzoni: 2° in discesa a Courchevel.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Lillehammer, startlist, streamingÈ il momento di iniziare ufficialmente l'ultimo atto di una stagione lunga ed impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le Finali di ... oasport.it

LIVE Alle 12.30 la discesa a Hafjell: Pirovano a caccia della CoppaDa oggi a domenica le finali di Coppa del Mondo a Kvitjell, l'azzurra in testa alla classifica di specialità davanti a Aicher e Weidle ... gazzetta.it

Biathlon – Laegreid stupito della Coppa di Specialità: “Non me lo aspettavo. Ho dimostrato di essere costante e sicuro di me” facebook

La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com