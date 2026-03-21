LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa | partita molto fisica con poche occasioni da gol

Durante la partita tra Napoli e Genoa, si è assistito a un incontro molto fisico, caratterizzato da poche occasioni da gol. La prima vera opportunità si è verificata al trentesimo minuto, quando Spicuglia del Genoa ha tentato di segnare, ma Spinelli ha respinto in uscita bassa, mantenendo il punteggio invariato. La gara si sta svolgendo senza grandi emozioni offensive.

30? – Prima vera occasione da gol del match; il Genoa va vicino al vantaggio con Spicuglia, ma Spinelli è bravo a chiudere lo specchio della porta in uscita bassa. 27 ‘ – Ci prova anche il Napoli; il tiro di Camelio è però troppo debole per impensierire il portiere rossoblù. 16? – Primo giallo tra le file del Napoli; Olivieri ferma Ouedraogo lanciato in porta. 6? – Il primo tentativo verso la porta è degli ospiti con Carbone; il suo tiro esce largo alla destra di Spinelli. 1’ – Fischio d’inizio Intanto ecco la formazioni ufficiali: NAPOLI (3-5-2): Spinelli; Caucci, Gambardella, Eletto; Smeraldi, Lo Scalzo, Prisco, De Chiara, Olivieri; Gorica, Camelio Genoa (3-4-2-1): Bacelli; Kumer Celik, Arata, Klisys; Odero, Carbone, Lafoni, Spicuglia; Grossi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa: partita molto fisica, con poche occasioni da gol Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: equilibrio in Parma Genoa ma quante occasioni sprecate!CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Ze Pedro, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito. Juve Genoa Primavera 0-0 LIVE: inizia la partita!di Fabio ZaccariaJuve Genoa Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26... Una selezione di notizie su LIVE PRIMAVERA Napoli Genoa partita... Temi più discussi: Tabellino partita Napoli vs Genoa; Napoli Primavera, i convocati di Rocco per il Genoa: c’è Baridó! La scelta su Pereyra; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Genoa con l'Udinese per l'aggancio in classifica. DIRETTA | Napoli Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Genoa, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Primavera, Napoli-Genoa 0-0: partita la gara a Cercola!Premi F5 per aggiornare la diretta di Napoli-Genoa di Primavera 1 5' - Spinge il Genoa in questa fase iniziale della gara 11.00 - INIZIA IL MATCH! 10.50 - È ... tuttonapoli.net Segui su CalcioNapoli1926.it il live del match del Napoli Primavera che affronta il Genoa per raggiungere l'obiettivo della salvezza diretta Link nel primo commento facebook