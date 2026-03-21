LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 75? Carbone | sconfitta amara per gli azzurrini

Durante la partita tra Napoli e Genoa, il Genoa ha segnato un gol al 75° minuto, portandosi in vantaggio. All’ultimo secondo, i padroni di casa hanno avuto un’ultima occasione per pareggiare: Gambardella è salito più in alto su un corner, ma il suo colpo di testa ha colpito il palo destro della porta avversaria. La partita si è conclusa con una vittoria per il Genoa.

93? – Napoli vicinissimo al pareggio, ma la fortuna non aiuta gli azzurrini: dagli sviluppi di corner, Gambardella salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo destro. 91? – Ancora Napoli vicino al pari; il tiro-cross di Nardozi per poco non batte Baccelli; solo il palo salva l’estremo difensore rossoblù. 90? – Concessi quattro minuti di recupero. 84? – Occasionissima da gol per il Napoli: grande cross dalla trequarti di Smeraldi, che trova libero in area di rigore Pereyra; il tentativo del 27 azzurro esce di poco alla destra di Baccelli. 81? – Ultima sostituzione per il Napoli: fuori Caucci, dentro Nardozi. 80? – Altro giallo per il Napoli: ammonito Caucci. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 (75? Carbone): sconfitta amara per gli azzurrini Articoli correlati Leggi anche: LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 (75? Carbone): vantaggio dei rossoblù Leggi anche: Primavera 1, Napoli-Sassuolo 5-2: Camelio trascina gli azzurrini Approfondimenti e contenuti su LIVE PRIMAVERA Napoli Genoa 0 1 75... Temi più discussi: Tabellino partita Napoli vs Genoa; Napoli Primavera, i convocati di Rocco per il Genoa: c’è Baridó! La scelta su Pereyra; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Genoa con l'Udinese per l'aggancio in classifica. Primavera, Antonio Conte al Piccolo di Cercola per Napoli-GenoaC'è Antonio Conte a Cercola. Si sta disputando allo stadio Giuseppe Piccolo il match di Primavera 1 tra Napoli e Genoa. Una partita che ... msn.com DIRETTA | Napoli Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Genoa, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Segui su CalcioNapoli1926.it il live del match del Napoli Primavera che affronta il Genoa per raggiungere l'obiettivo della salvezza diretta Link nel primo commento facebook