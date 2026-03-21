LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 75? Carbone | sconfitta amara per gli azzurrini

Da spazionapoli.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Napoli e Genoa, il Genoa ha segnato un gol al 75° minuto, portandosi in vantaggio. All’ultimo secondo, i padroni di casa hanno avuto un’ultima occasione per pareggiare: Gambardella è salito più in alto su un corner, ma il suo colpo di testa ha colpito il palo destro della porta avversaria. La partita si è conclusa con una vittoria per il Genoa.

93? – Napoli vicinissimo al pareggio, ma la fortuna non aiuta gli azzurrini: dagli sviluppi di corner, Gambardella salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo destro. 91? – Ancora Napoli vicino al pari; il tiro-cross di Nardozi per poco non batte Baccelli; solo il palo salva l’estremo difensore rossoblù. 90? – Concessi quattro minuti di recupero. 84? – Occasionissima da gol per il Napoli: grande cross dalla trequarti di Smeraldi, che trova libero in area di rigore Pereyra; il tentativo del 27 azzurro esce di poco alla destra di Baccelli. 81? – Ultima sostituzione per il Napoli: fuori Caucci, dentro Nardozi. 80? – Altro giallo per il Napoli: ammonito Caucci. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

live primavera 8211 napoli genoa 0 1 75 carbone sconfitta amara per gli azzurrini
© Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 (75? Carbone): sconfitta amara per gli azzurrini

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 (75? Carbone): vantaggio dei rossoblù

Leggi anche: Primavera 1, Napoli-Sassuolo 5-2: Camelio trascina gli azzurrini

Approfondimenti e contenuti su LIVE PRIMAVERA Napoli Genoa 0 1 75...

Temi più discussi: Tabellino partita Napoli vs Genoa; Napoli Primavera, i convocati di Rocco per il Genoa: c’è Baridó! La scelta su Pereyra; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Genoa con l'Udinese per l'aggancio in classifica.

napoli genoa live primavera napoli genoaPrimavera, Antonio Conte al Piccolo di Cercola per Napoli-GenoaC'è Antonio Conte a Cercola. Si sta disputando allo stadio Giuseppe Piccolo il match di Primavera 1 tra Napoli e Genoa. Una partita che ... msn.com

DIRETTA | Napoli Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Genoa, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.