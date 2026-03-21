LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-0 | partita fotocopia del primo tempo tanta fisicità e poche occasioni

Nel primo tempo della partita tra Napoli e Genoa non si sono registrate molte occasioni da gol, con entrambe le squadre che hanno puntato sulla fisicità. Al 69° sono entrati in campo Lauricella e Gecaj per il Genoa, sostituendo Kumer Celik e Ouedraogo. Al 62°, l’arbitro ha ammonito Odero del Genoa per un fallo su Barido.

69 ‘ – Primi due cambi anche per il Genoa: fuori Kumer Celik e Ouedraogo, dentro Lauricella e Gecaj. 62? – Ancora un giallo tra le fila ospite: ammonito Odero per fallo imprudente su Barido. 60? – Quarto cambio per il Napoli: Borriello prende il posto di Camelio. 55? – Doppio cambio tra le file del Napoli: fuori Lo Scalzo e Gorica, dentro Pereyra e Barido. 54? – Altra ammonizione per il Genoa: ammonito Grossi. 45? – Inizia il secondo tempo con il primo cambio del match per il Napoli: fuori Olivieri, al suo posto Torre. 45? – Finisce il primo con il risultato sullo 0-0. 40? – Altro giallo tra le fila del Genoa; ammonito Klisys che ferma Gorica lanciato in porta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-0: partita fotocopia del primo tempo, tanta fisicità e poche occasioni Articoli correlati LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa: partita molto fisica, con poche occasioni da gol30? – Prima vera occasione da gol del match; il Genoa va vicino al vantaggio con Spicuglia, ma Spinelli è bravo a chiudere lo specchio della porta in... Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: primo tempo povero di occasioni | PMFrosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. Una raccolta di contenuti su LIVE PRIMAVERA Napoli Genoa 0 0 partita... Temi più discussi: Tabellino partita Napoli vs Genoa; Napoli Primavera, i convocati di Rocco per il Genoa: c’è Baridó! La scelta su Pereyra; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Genoa con l'Udinese per l'aggancio in classifica. DIRETTA | Napoli Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Genoa, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Primavera, Napoli-Genoa 0-0: intervalloPremi F5 per aggiornare la diretta di Napoli-Genoa di Primavera 1 46' - Fuori Olivieri (ammonito) e dentro Torre 46' - Parte il secondo tempo 45' - Finisce il ... tuttonapoli.net Segui su CalcioNapoli1926.it il live del match del Napoli Primavera che affronta il Genoa per raggiungere l'obiettivo della salvezza diretta Link nel primo commento facebook