LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-0 | inizia il secondo tempo

Da spazionapoli.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo tempo di Napoli-Genoa, che si è aperto con il punteggio di 0-0, il Napoli ha effettuato il primo cambio: Olivieri è stato sostituito da Torre. La partita è ripresa con entrambe le squadre pronte a cercare la rete, mentre il cronometro segna il minuto 45+.

45? – Inizia il secondo tempo con il primo cambio del match per il Napoli: fuori Olivieri, al suo posto Torre. 45? – Finisce il primo con il risultato sullo 0-0. 40? – Altro giallo tra le fila del Genoa; ammonito Klisys che ferma Gorica lanciato in porta. 31? – Primo giallo anche per il Genoa: Arata ferma Gorica con un fallo tattico. 30? – Prima vera occasione da gol del match; il Genoa va vicino al vantaggio con Spicuglia, ma Spinelli è bravo a chiudere lo specchio della porta in uscita bassa. 27 ‘ – Ci prova anche il Napoli; il tiro di Camelio è però troppo debole per impensierire il portiere rossoblù. 16? – Primo giallo tra le file del Napoli; Olivieri ferma Ouedraogo lanciato in porta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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