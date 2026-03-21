LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-0 | inizia il secondo tempo

Nel secondo tempo di Napoli-Genoa, che si è aperto con il punteggio di 0-0, il Napoli ha effettuato il primo cambio: Olivieri è stato sostituito da Torre. La partita è ripresa con entrambe le squadre pronte a cercare la rete, mentre il cronometro segna il minuto 45+.

45? – Inizia il secondo tempo con il primo cambio del match per il Napoli: fuori Olivieri, al suo posto Torre. 45? – Finisce il primo con il risultato sullo 0-0. 40? – Altro giallo tra le fila del Genoa; ammonito Klisys che ferma Gorica lanciato in porta. 31? – Primo giallo anche per il Genoa: Arata ferma Gorica con un fallo tattico. 30? – Prima vera occasione da gol del match; il Genoa va vicino al vantaggio con Spicuglia, ma Spinelli è bravo a chiudere lo specchio della porta in uscita bassa. 27 ‘ – Ci prova anche il Napoli; il tiro di Camelio è però troppo debole per impensierire il portiere rossoblù. 16? – Primo giallo tra le file del Napoli; Olivieri ferma Ouedraogo lanciato in porta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-0: inizia il secondo tempo Articoli correlati LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 2-2 (7? Torre, 14? Kulla, 27? Kulla, 42? Gorica): inizia il secondo tempo45' – Inizia il secondo tempo con un cambio per il Sassuolo: Barani entra al posto di Costabile. Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: inizia il secondo tempo | PMFrosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. Aggiornamenti e notizie su LIVE PRIMAVERA Napoli Genoa 0 0 inizia... Temi più discussi: Tabellino partita Napoli vs Genoa; Napoli Primavera, i convocati di Rocco per il Genoa: c’è Baridó! La scelta su Pereyra; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Genoa con l'Udinese per l'aggancio in classifica. DIRETTA | Napoli Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Genoa, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Primavera 1, Napoli-Genoa: le probabili formazioniAd otto gare dalla fine del campionato, la Primavera del Napoli deve guadagnarsi la permanenza nella serie A della categoria, nelle ultime due gare ha ... iamnaples.it Segui su CalcioNapoli1926.it il live del match del Napoli Primavera che affronta il Genoa per raggiungere l'obiettivo della salvezza diretta Link nel primo commento facebook