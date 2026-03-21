LIVE Paolini-Townsend 6-3 1-6 6-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | l’italiana esce alla distanza e approda ai sedicesimi

Alle ore 23:28 si conclude la diretta testuale del match tra Paolini e Townsend nel torneo WTA Miami 2026. L’italiana ha vinto il primo set 6-3, perso il secondo 1-6, e si è aggiudicata il terzo 6-2, assicurandosi così l’accesso ai sedicesimi di finale. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:28 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del match Paolini-Townsend. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 23:27 L’azzurra porta a casa un successo importante per il morale, ma dovrà alzare il livello delle sue prestazioni se vuole proseguire la sua avanzata in tabellone. 23:25 L’italiana gioca meglio nei momenti decisivi come conferma il computo dei punti: 55 a 48 per l’americana. Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincente del match tra Ostapenko e Yastremska. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 6-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’italiana esce alla distanza e approda ai sedicesimi Articoli correlati Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 4-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’italiana allunga Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 4-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’italiana allunga Contenuti e approfondimenti su LIVE Paolini Townsend 6 3 1 6 6 2 WTA... Temi più discussi: Live Taylor Townsend - Jasmine Paolini - Miami Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/03/2026; Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale. LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA: verdetto rimandato al terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Fuori misura il diritto in avanzamento di Townsend. 0-15 Fuori il rovescio dell'americana. 1-0 In rete il ... oasport.it Paolini avanti nel primo set, poi Townsend reagisce con un breakIl secondo turno del WTA Miami Open 2026 ha visto scendere in campo Jasmine Paolini e Taylor Townsend, con la diretta testuale che ha preso il via dal riscaldamento delle due atlete. L'incontro ha sub ... it.blastingnews.com MIAMI: ESORDIO VINCENTE PER JASMINE Dopo un bye al primo turno, Jasmine Paolini batte Townsend per 6-3 1-6 6-2 e accede al terzo turno del WTA 1000 di Miami. Forza Jas ( Jasmine Paolini, Ig) #paolini #temnis #miami - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Miami, Jasmine #Paolini al terzo turno: battuta la Townsend in tre set (6-3, 1-6, 6-2) #SkySport #SkyTennis #MiamiOpen x.com