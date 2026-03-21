LIVE Paolini-Townsend 6-3 1-6 4-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | l’italiana allunga

In diretta dal torneo WTA di Miami, il match tra un’italiana e un’americana è in corso. L’italiana ha vinto il primo set 6-3, mentre la statunitense ha risposto con 6-1 nel secondo. Attualmente, il punteggio è 4-2 per l’americana, che ha conquistato un punto a rete. Il match prosegue con l’italiana che cerca di allungare nel terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo il rovescio dell’americana. 4-2 Townsend si prende il punto a rete. 40-0 Diritto in rete per l’italiana. 30–0 Risposta di rovescio larga. 15-0 Largo il rovescio della toscana. 4-1 Chiusura vincente con il rovescio incrociato. 40-15 Chiusura di diritto per la toscana. 30-15 Errore da fondo di Townsend. 15-15 Splendido passante di diritto per l’americana. 15-0 Diritto vincente in avanzamento. 3-1 Chiude a rete la statunitense. 40-0 Attacco in controtempo e chiusura a rete per la numero 80 WTA. 30-0 Ace. 15-0 Entra bene con il diritto l’americana. 3-0 Prepotente tracciante di diritto dell’azzurra che allunga ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 4-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’italiana allunga Articoli correlati Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 4-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’italiana allunga LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’italianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Diritto vincente dal centro del campo. Una raccolta di contenuti su LIVE Paolini Townsend 6 3 1 6 4 2 WTA... Temi più discussi: Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sara Errani/Jasmine Paolini - Katerina Siniaková/Taylor Townsend Riassunto della partita; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale. LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA: verdetto rimandato al terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Fuori misura il diritto in avanzamento di Townsend. 0-15 Fuori il rovescio dell'americana. 1-0 In rete il ... oasport.it Berrettini diretta Masters 1000 Miami: in campo anche Paolini. Tennis oggi, segui LIVEMIAMI (USA) - Il Miami Open parla italiano come non mai e tra i diversi azzurri protagonisti oggi (venerdì 20 marzo) c'è Matteo Berrettini (n.68 Atp), che dopo il convincente successo ottenuto all'eso ... msn.com Con qualche ora di ritardo - causa pioggia - inizia il programma odierno degli azzurri a Miami: in campo PAOLINI contro Townsend! x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook