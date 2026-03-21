LIVE Paolini-Townsend 6-3 1-6 4-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | l’italiana allunga

Nel torneo WTA di Miami, l'italiana ha vinto il primo set contro Townsend con il punteggio di 6-3, ma ha perso il secondo 1-6. Nel terzo set, il punteggio segna 4-1 a favore dell’italiana, che ha concluso il game con un rovescio incrociato vincente. La partita continua in diretta con aggiornamenti sui punteggi e le azioni salienti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Largo il rovescio della toscana. 4-1 Chiusura vincente con il rovescio incrociato. 40-15 Chiusura di diritto per la toscana. 30-15 Errore da fondo di Townsend. 15-15 Splendido passante di diritto per l’americana. 15-0 Diritto vincente in avanzamento. 3-1 Chiude a rete la statunitense. 40-0 Attacco in controtempo e chiusura a rete per la numero 80 WTA. 30-0 Ace. 15-0 Entra bene con il diritto l’americana. 3-0 Prepotente tracciante di diritto dell’azzurra che allunga ancora. A-40 Accelerazione vincente di diritto. 40-40 Prima vincente. 30-40 Errore da fondo per Paolini. 30-30 Termina all’angolino il diritto lungolinea di Townsend. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 4-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’italiana allunga Articoli correlati LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’italianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Diritto vincente dal centro del campo. Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-4 WTA Miami 2026 in DIRETTA: break della statunitense Una selezione di notizie su LIVE Paolini Townsend 6 3 1 6 4 1 WTA... Temi più discussi: Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sara Errani/Jasmine Paolini - Katerina Siniaková/Taylor Townsend Riassunto della partita; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale. LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA: verdetto rimandato al terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Fuori misura il diritto in avanzamento di Townsend. 0-15 Fuori il rovescio dell'americana. 1-0 In rete il ... oasport.it Berrettini diretta Masters 1000 Miami: in campo anche Paolini. Tennis oggi, segui LIVEMIAMI (USA) - Il Miami Open parla italiano come non mai e tra i diversi azzurri protagonisti oggi (venerdì 20 marzo) c'è Matteo Berrettini (n.68 Atp), che dopo il convincente successo ottenuto all'eso ... msn.com Con qualche ora di ritardo - causa pioggia - inizia il programma odierno degli azzurri a Miami: in campo PAOLINI contro Townsend! x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook