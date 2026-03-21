LIVE Novara-Conegliano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 17-25 le pantere si prendono gara due con assoluta autorevolezza

Le squadre di Novara e Conegliano si sono affrontate in una partita di volley femminile, valida per la seconda gara del campionato italiano 2026. Conegliano ha vinto con un punteggio di 3-0, con set da 17-25, dimostrando grande superiorità. La diretta si è conclusa alle 22.45, e l’appuntamento è per il prossimo incontro previsto per domani alle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.45 Per stasera è tutto amici ed amiche di OA Sport! L’appuntamento con la grande pallavolo del campi0nato italiano femminile è per domani alle 15.00 per l’altra semifinale fra Milano e Scandicci. La prossima sfida fra Novara e Conegliano sarà invece martedì 24 alle 20.30. Grazie mille per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.43 Per Conegliano la migliore della serata è stata la banda brasiliana Gabi con 16 punti. Una lunghezza dietro di lei, con 15 punti, l’opposta Haak. Bene anche Zhu con 10 punti e le centrali Fahr con 8 e Chirichella con 6. 22.41 Per Novara la giocatrice ad essere andata più volte a punto, nonostante i molti errori, è stata l’opposta Tolok con 12 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 17-25 le pantere si prendono gara due con assoluta autorevolezza Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere prendono il largo sul finale e vincono 25-18 il terzo set LIVE Conegliano-Novara 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere non si arrendono e vincono 25-15 il terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-11 In rete il servizio della centrale azzurra. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Novara Conegliano 0 3 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1; Playoff Serie A1 Tigotà – Il futuro passa da Gara 2: Novara cerca la rivincita su Conegliano, Milano vuole il 2-0 contro Scandicci; A NOVARA NEL CUORE DELLE SEMIFINALI, PANTERE A CACCIA DI G2 SUL CAMPO DELL’IGOR DOMANI (h 21.15, diretta RAI SPORT e DAZN); Dove vedere in tv Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming. LIVE Novara-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 17-25 le pantere si prendono gara due con assoluta autorevolezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-18 Stavolta è Tolok che decide di giocare un pallonetto. Anche la russa trova il punto con questo colpo ... oasport.it Novara-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, canale, streamingGara2 tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si presenta come uno snodo già decisivo nella serie di semifinale playoff, dopo una gara1 ... oasport.it CONEGLIANO SI PRENDE GARA 2 Le pantere superano in 3 set le padrone di casa di Novara (12-25, 21-25, 17-25) e si portano avanti 2 a 0 nelle serie #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Novara #Conegliano facebook LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’aggancio in gara-2 - x.com