LIVE Novara-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 9-12 pantere in controllo del set

Nella partita di volley femminile tra Novara e Conegliano, il punteggio è 0-1 in favore delle pantere, con il controllo del primo set a 9-12. Durante la serata, Tolok ha alternato ottime giocate a errori non da lei, influenzando l’andamento del match. La diretta continua con aggiornamenti sui punteggi e le azioni di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-17 Continua la serata no di Tolok che alterna grandi giocata ad alcune serie di errori non da lei. La russa stavolta sparacchia fuori un attacco in diagonale. 13-16 Gabi spinge a due mani il pallonetto verso il centro del campo e trova il punto. 13-15 A rete la battuta di Chirichella. 12-15 Sbaglia stavolta al servizio Squarcini. 12-14 Lunga la ricezione di De Gennaro, ne approfitta Bonifacio che schiaccia la slash e trova il -2 per Novara. 11-14 A tutto braccio Tolok! Pipe fortissima della russa che indirizza verso zona 5. De Gennaro è sulla traiettoria, ma non può nulla. 10-14 Gran botta di Chirichella con la fast giocata ancora in diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 9-12 pantere in controllo del set Articoli correlati Leggi anche: LIVE Firenze-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: pantere in controllo, loro anche il 2° set! Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione nel secondo set, 8-2 Una raccolta di contenuti su LIVE Novara Conegliano 0 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1; Playoff Serie A1 Tigotà – Il futuro passa da Gara 2: Novara cerca la rivincita su Conegliano, Milano vuole il 2-0 contro Scandicci; A NOVARA NEL CUORE DELLE SEMIFINALI, PANTERE A CACCIA DI G2 SUL CAMPO DELL’IGOR DOMANI (h 21.15, diretta RAI SPORT e DAZN); Dove vedere in tv Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming. LIVE Novara-Conegliano 8-14, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scappano via le venete, troppi gli errori delle padrone di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-22 Non riesce la difesa a Leonardi sull'ennesima diagonale di Gabi. 11-21 La subentrata Mims trova il punto ... oasport.it Novara-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, canale, streamingGara2 tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si presenta come uno snodo già decisivo nella serie di semifinale playoff, dopo una gara1 ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @igor_volley e @imocovolley di Gara 2 delle Semifinali Playoff A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Novara #Conegliano #poweredbytigotà facebook LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’aggancio in gara-2 - x.com