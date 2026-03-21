LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | confermato il nuovo orario di partenza della Sprint

Nella giornata di oggi, è stato confermato il nuovo orario di partenza della Sprint al GP Brasile 2026 di MotoGP. La diretta mostra la griglia di partenza e segnala un possibile ritardo nell'inizio della gara. La situazione in pista è aggiornata alle 19, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in tempo reale. La corsa si svolge con queste modifiche orarie ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 19.56 Confermata la partenza della Sprint alle 20.20. 19.38 La ‘pezza’ che è stata messa alla buca sul rettilineo: This looks totally safe and awesome and secure @GarethHarford pic.twitter.comnKQ9XmgHeM — Simon Patterson (@denkmit) March 21, 2026 19.27 Programma stravolto. Sprint di MotoGP alle 20.20, qualifiche di Moto3 alle 21.10, qualifiche di Moto2 rinviate a domani alle 13.40. 19.16 Niente da fare. Il problema della buca sul rettilineo è stato serio. Partenza spostata alle 20.20. 19.06 La classifica del Mondiale: 1 Pedro... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: confermato il nuovo orario di partenza della Sprint Articoli correlati LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: in ritardo la Sprint. Definito il nuovo orarioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 18. LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: cambia di nuovo l’orario di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 19. Altri aggiornamenti su LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; MotoGP, si parte in Brasile: Libere dalle 15 LIVE su Sky; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA. I nuovi orari ufficiali del sabato del GP BrasileNuovo comunicato della Race Direction: A seguito dei lavori di riparazione del manto erboso dell'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, la Sprint MotoGP dovrebbe iniziare con un leggero r ... sport.sky.it LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: cambia di nuovo l’orario di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 19.38 La 'pezza' che è stata messa ... oasport.it "Sono molto contento di essere qua a Goiania, hanno fatto un grandissimo lavoro per riportare la MotoGP. L'Italia mi manca un po', quando posso ci vado. In Formula 1 è stato incredibile aver visto la prima vittoria di Kimi Antonelli, l'ho conosciuto quando corre facebook MOTO GP | Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position della MotoGp in Brasile. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. #ANSA x.com