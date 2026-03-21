LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | comincia la sfida per la pole! Bezzecchi e Bagnaia osservati speciali

In diretta dal circuito del Brasile, la sessione di qualifiche del GP MotoGP 2026 è iniziata con grande attesa. Bezzecchi e Bagnaia sono tra i piloti più osservati, mentre alle 15.21 Marc Marquez è scivolato in curva-4, andando lungo e interrompendo temporaneamente le prove. La sfida per la pole position si fa sempre più intensa, con i piloti che cercano il miglior tempo.

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