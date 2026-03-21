LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | cambia di nuovo l’orario di partenza

Durante il Gran Premio del Brasile 2026 di MotoGP, l’orario di partenza è stato modificato nuovamente, con una possibile variazione anche per la sprint race. La griglia di partenza potrebbe subire un ritardo, e al momento sono in corso aggiornamenti sulla situazione. La diretta live fornisce le ultime notizie su questi cambiamenti e sulla configurazione della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 19.16 Niente da fare. Il problema della buca sul rettilineo è stato serio. Partenza spostata alle 20.20. 19.06 La classifica del Mondiale: 1 Pedro Acosta 32 2 Marco Bezzecchi 25 3 Raul Fernandez 23 4 Jorge Martin 18 5 Ai Ogura 17 6 Brad Binder 13 7 Fabio Di Giannantonio 12 8 Marc Marquez 9 9 Franco Morbidelli 8 10 Francesco Bagnaia 8 11 Luca Marini 6 12 Johann Zarco 5 13 Enea Bastianini 4 14 Diogo Moreira 3 15 Joan Mir 3 16 Fabio Quartararo 2 17 Alex Rins 1 19.05 30° la temperatura dell’aria a Goiania. Cielo nuvoloso. 19.04 NUOVO CAMBIO DI ORARIO! Slitta di altri 15 minuti l’inizio della Sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: cambia di nuovo l’orario di partenza Articoli correlati LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: in ritardo la Sprint. Definito il nuovo orarioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 18. Griglia di partenza MotoGP, GP Brasile 2026: risultati e classifica qualificheIl Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP del Brasile: si è corso... MARC MÁRQUEZ, SU DECISIÓN PARA EL 2027 Y UN MUNDIAL MUY IGUALADO, CONEXIÓN LACAVE Aggiornamenti e notizie su LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; MotoGP, si parte in Brasile: Libere dalle 15 LIVE su Sky; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA. GP Brasile diretta Sprint Race: MotoGP LIVE Goiania, buco chiuso ma si parte alle 20.20. Diggia in poleIl racconto in diretta della Sprint del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Goiania. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 19.00 d ... sport.virgilio.it LIVE MotoGP Brasile, Di Giannantonio in pole dopo le qualifiche: problemi alla pista, la Sprint inizia alle 19:35Il presidente Fim Jorge Viegas ha spiegato a Sky cosa sia accaduto: Il buco, verificatosi per la troppa pressione dell’acqua dei giorni scorsi in un tubo che si è rotto, è stato riparato. La zona sca ... fanpage.it Problemi al circuito dell'Autodromo Internacional Ayrton Senna, a Goiânia in Brasile, dove una grossa buca comparsa sul rettilineo principale dopo le qualifiche della MotoGP ha costretto gli organizzatori a sospendere le sessioni di Moto2 e Moto3. Per co facebook MOTO GP | Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position della MotoGp in Brasile. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. #ANSA x.com